I Indien er kvindeselvmord så omfattende, at det ligner en folkesundhedskrise

Når en kvinde begår selvmord, er hun næsten to ud af fem gange fra Indien.

Det fremgår af et studie fra det videnskabelige tidsskrift Lancet, der blandt andet skriver, at landets selvmordsrater nærmer sig en »folkesundhedskrise.«

Antallet, af indiske kvinder som begår selvmord, er godt nok faldet siden 1990, men på ingen måde så hurtigt som i resten af verden, det gør, at indiske kvinder i dag udgør 36,6 pct. af alle kvindelige selvmord, fremgår det af rapporten.

Indien fik tilbage i 1966 med Indira Ghandi en af verdens første kvindelige premierministre, og landets lovgivning beskytter kvinder mod stort set alle tænkelige overgreb og uretfærdigheder - men landet har stadigvæk store problemer med overgreb mod kvinder og selvmord.

»Det viser, at kvinderne i Indien er i store problemer,« siger direktør for the Population Foundation of India Poonam Muttreja til The Guardian.

Formes af kulturen

Ifølge rapporten udgør gifte kvinder den største del af kvindelige selvmord i Indien.

Det har fået forskerne bag rapporten til at kæde den store andel af selvmord sammen med en kultur, hvor en femtedel af kvinderne stadigvæk bliver gift, før de er fyldt 15 år.



»Ægteskab er kendt for at være mindst beskyttende mod selvmord for kvinder på grund af arrangerede og tidlige ægteskaber, tidligt moderskab, lav social status, hustruvold og økonomisk afhængighed,« fremgår det i rapporten.

Ud fra Indiens socioøkonomiske forhold konkluderede forskerne, at selvmordsraten for kvinderne i verdens største demokrati burde være tre gange lavere, hvis man sammenligner med lignende lande.



»Vores sociale normer er meget tilbageskuende,« siger Poonam Muttreja til The Guardian.

»I landsbyerne er en pige hendes fars datter, så bliver hun sin mands kone, og hvis hun føder en søn, bliver hun hendes søns mor.«

I forskning fra hendes egen organisation siger 62 pct. af de adspurgte kvinder, at de synes det var tilladeligt for deres mænd at tæve dem.

Men det er ikke kun hos kvinder i Indien, at den høje selvmordsrate består.

Ifølge studiet er hver fjerde mand, der begår selvmord, indisk, hvilket er nogenlunde det samme antal som i 1990.



Selvmord er den største dødsårsag for både unge mænd og kvinder i Indien.