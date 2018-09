Ni døde, da bilist pløjede ind i fodgængere i Kina

Ni mennesker er døde og 46 kvæstet, efter en mand har kørt en bil ind i en menneskemængde i byen Hengdong i det centrale Kina.

Det oplyser lokale myndigheder ifølge flere nyhedsbureauer.

Tre af de tilskadekomne meldes alvorligt kvæstet, skriver nyhedsbureauet dpa.

Billeder delt på sociale medier viser en stor, rød personbil med en beskadiget kofanger. Andre og mere voldsomme billeder viser mennesker liggende kvæstet mellem udendørs borde på et torv i Hengdong.

Det er ikke umiddelbart klart, om der er tale om terrorisme, eller hvad der er motivet bag det formodede angreb.

Politiet har anholdt bilisten, som er en 54-årig mand, skriver Beijing Ungdomsavis, der er udgivet af kommunistpartiets ungdomsafdeling.

Avisen skriver ifølge nyhedsbureauet AP, at manden tidligere har afsonet domme for blandt andet overfald og ildspåsættelse.

Myndighederne i den kinesiske by oplyser, at man er i gang med at efterforske sagen, men oplyser ikke umiddelbart yderligere.

Voldskriminalitet har været stigende i Kina i de seneste årtier. Tidligere har kinesisk politi beskyldt militante separatister for at stå bag lignende angreb.

I 2013 pløjede en stor personbil ind i en menneskemængde foran Den Forbudte By i hovedstaden, Beijing. Fem mennesker blev dræbt, heriblandt de tre i bilen.

Politiet lagde skylden for angrebet på militante uighurer, som er et muslimsk mindretal i Kina.