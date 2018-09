Vietnam har sendt demokratiforkæmper 12 år i fængsel

En vietnamesisk aktivist er onsdag blevet idømt 12 års fængsel for at tilskynde til oprør.

Den 44-årige Nguyen Trung Truc blev ved en domstol i byen Dong Hoi idømt den lange fængselsstraf for "at udføre aktiviteter for at vælte folkets administration".

Det oplyser en af hans forsvarsadvokater.

Truc var medlem af aktivistgruppen Demokratiets Broderskab. Det er et løst netværk af aktivister, som først og fremmest finder sammen på sociale medier, og som opfordrer til demokratiske forandringer i Vietnam.

- Truc har ikke tilstået forbrydelsen, og hans handlinger udgjorde ikke nogen fare, siger forsvarsadvokat Nguyen Van Mieng.

I april blev gruppens leder, Nguyen Van Dai, idømt 15 års fængsel for tilsvarende anklager. Men han blev siden løsladt og lever nu i eksil i Holland.

Vietnam ledes med hård hånd af kommunistpartiet. Oppositionspartier og -bevægelser er ikke tilladt.

Menneskerettighedsgrupper vurderer, at der sidder omkring 100 politiske fanger i landets fængsler, men den vietnamesiske regering afviser, at der er nogen overhovedet.

I en udtalelse fordømmer Amnesty International onsdagens dom og opfordrer til, at Truc omgående løslades.

- Han er bevidst blevet udvalgt, udelukkende fordi han har udtrykt sine synspunkter og rejst spørgsmål, som landets myndigheder ikke bryder sig om, lyder det fra menneskerettighedsorganisationen.