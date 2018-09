To bombeangreb mod brydeklub i Kabul dræber mindst 20

Mindst 20 mennesker er blevet dræbt og 70 andre såret i et dobbeltangreb mod en brydeklub i den afghanske hovedstad, Kabul, onsdag.

Blandt de dræbte er civile, medlemmer af landets sikkerhedsstyrker og to journalister fra den afghanske tv-kanal Tolo News.

Det oplyser en talsmand for Afghanistans indenrigsministerium.

Angrebet begyndte, da en selvmordsbomber sprængte sig selv i luften inde i selve sportshallen.

En time senere, da stedet vrimlede med journalister og politibetjente, eksploderede en bil fyldt med sprængstoffer uden for klubben, der ligger i et shiamuslimsk kvarter.

Den militante gruppe Islamisk Stat (IS) har taget skylden for det tilsyneladende koordinerede angreb. Imens afviser Taliban enhver involvering i angrebet i en WhatsApp-besked til journalister.

IS udfører ofte angreb mod Afghanistans shiamuslimske samfund.

Den afghanske præsident, Ashraf Ghani, fordømmer angrebet.

- Et angreb på civile og mediearbejdere i landet er et angreb på ytringsfriheden og en forbrydelse mod menneskeheden, udtaler han i en erklæring.

Direktøren for Maiwand Wrestling Klub, Pahlawan Shir, fortæller, at han befandt sig uden for, da den første bombe gik af.

- Mange af de dræbte er brydere, siger han.

Chefredaktøren for tv-kanalen Tolo News, Lotfullah Najafizada, fortæller, at de to dræbte medarbejdere er den 28-årige journalist Samim Faramarz og den 23-årige kameramand Ramiz Ahmadi.

- De to var engageret i landets fremtid, og de havde store drømme for deres egen fremtid, siger hun.

På sociale medier fortæller brugere, som siger, at de var vidner til angrebet, at selvmordsbomberen først dræbte klubbens sikkerhedsvagter. Derefter gik han ind i lokalerne og sprængte sig selv i luften blandt et stort antal idrætsudøvere.

Det sidste store angreb mod shiamuslimer i Kabul var den 15. august. Her sprængte en selvmordsbomber sig selv i luften på en skole og dræbte adskillige elever, der læste til eksamen.

Også dette angreb tog Islamisk Stat skylden for. Den militante gruppe anser shiamuslimer og alle andre, som ikke deler dens ekstreme ideologi, som sine fjender.

Siden januar i år har mindst 16 angreb ramt den afghanske hovedstad. Over 400 mennesker er blevet dræbt i disse angreb.