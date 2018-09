I den sydkoreanske hovedstad optrapper myndighederne nu kampen mod skjulte kameraer, der er opsat ulovligt for at optage - især kvinder - i meget private situationer.

Det nye tiltag består i dagligt at tjekke offentlige toiletter i Seoul for skjulte kameraer. Det skriver The Guardian.

Mellem 2012 og 2016 har sydkoreansk politi kendskab til 26.000 tilfælde, hvor borgere er blevet optaget imod deres vilje på f.eks. offentlige toiletter og i omklædningsrum.

Tendensen kendes under navnet ”spy-cam porn” eller ”spion porno”, og den har spredt sig som en epidemi i landet i takt med, at den teknologiske udvikling har gjort det nemt at skjule kameraer i f.eks. sko, kuglepenne og ure.

Det har blandt andet fået myndighederne til at indføre en regel om, at kameraer skal sige en høj lyd, når et billede tages, for at undgå at personer fotograferer i skjul.

Udviklingen gælder ikke kun optagelser på offentlige steder, men også inden for husets fire vægge, hvor flere og flere sager er kommet frem, hvor mænd har optaget kvinder under seksualakten uden deres viden.

I Seoul har kvinder holdt månedlige protester for at få regeringen til at bekæmpe problemet. Ifølge den engelske avis var flere end 70.000 kvinder forsamlet ved den seneste demonstration.

I øjeblikket er der ansat 50 personer til at tjekke 20.000 offentlige toiletter for skjulte kameraer. Det betyder, at toiletter bliver tjekket en gang om måneden. I fremtiden skal de 8.000 ansatte, som arbejder med vedligeholdelse og rengøringen af toiletterne, også se efter uautoriserede kameraer.

Det er imidlertid ikke lykkedes for inspektørerne at finde et eneste kamera i de seneste to år. Ifølge The Guardian har eksperter og aktivister kritiseret regeringens forsøg på at gøre noget ved problemet, da de ulovlige optagelser hovedsagligt finder sted i hjemmet eller på arbejdet. De kritiserede endvidere, at personer, som bliver taget for at foretage ulovlige optagelser, ikke bliver straffet hårdt nok.