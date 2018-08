En universitetsprofessor, der er uddannet narkoselæge, er af retten i Hongkong anklaget for at have dræbt sin kone og 16-årige datter med en yogabold fyldt med kulilte. Det skriver BBC.

I 2015 blev konen og datteren fundet døde på bagsædet af en gul Mini Cooper sammen med en oppustelig yogabold. En obduktion af ligene viste, at dødsårsagen var en kulilteforgiftning.

Kulilte, også kendt som carbonmonoxid, er en lugtløs gasart, der kan dræbe ved indånding.

Den anklagede narkoselæge Khaw Kim-sun har erklæret sig uskyldig. Han har tidligere forklaret politiet i Hongkong, at han ville bruge gassen til at udryde rotter i sit hus, men forklaringen blev der siden hen sået tvivl ved, da Khaw havde fortalte sine kollegaer på universitetet, at han ville bruge gassen til at dræbe kaniner.

South China Morning Post skriver, at Khaw, der er professor på Chinese University of Hong Kong, havde en affære med en studerende på universitet. Ifølge anklageren ville konen ikke skilles, og derfor dræbte han hende.

Retssagen er stadig i gang i Hongkong.