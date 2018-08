Kim Jong-un revser Nordkoreas sundhedssektor: Der er ikke noget at være stolt af

Selv om Nordkorea ifølge Nordkorea selv hører til blandt de lande, som har den lykkeligste befolkning, så er alt ifølge den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, ikke fryd og gammen.

Det nordkoreanske statslige nyhedsbureau KCNA skriver således, at tonen var hård, da han for nylig besøgte en fabrik, der producerer medicinsk udstyr.

FN-atomagentur er alvorligt bekymret: Nordkorea fortsætter atomprogram

Kim Jong-un skal have erklæret sig både bekymret og skuffet over fabrikkens forfatning. Han havde svært ved at se, at stedet var blevet moderniseret, på trods af at fabrikken var blevet advaret om at gøre netop dette for to år siden.

»Andre sektorer har foretaget bemærkelsesværdige fremskridt i de senere år, men det er aldrig sket for den offentlige sundhedssektor, der i stedet er blevet mere og mere passiv, sagde han og bemærkede, at der er intet at være stolt af i den offentlige sundhedssektor,« skriver KCNA i den engelske version.

Dansk læge har besøgt Nordkorea: »Der er tre grunde til, at 40 pct. af befolkningen er kronisk underernærede« Efter besøg i Nordkorea frygter leder af dansk hjælpeorganisation, at en humanitær katastrofe er under opsejling på grund af FN’s sanktioner og en fejlslagen høst.

Kim Jong-un understregede dog, at der var undtagelser, nemlig de moderne hospitaler og andre fabrikker, som netop er blevet bygget under direkte kontrol af Koreas Arbejderparti.

Og han skød da også skylden over på de »dovne og uansvarlige« embedsmænd, der ikke havde fulgt op på partiets ønske om at forbedre sundhedsvæsenet.

Ifølge AFP sagde Kim Jong-un i KCNA's koreanske udgave, at embedsmændene har »ligget i dvale i lang tid«.

FN: 20 pct. af nordkoreanske børn er hæmmet af sult

»Dyr sover kun vintersøvn én gang om året, men sundhedssektoren har gemt sig og ligget i dvale i årevis, mens der er blevet råbt tomme slogans,« lød det.

I juli besøgte FN's chef for humanitære anliggender, Mark Lowcock, Nordkorea og kunne i den forbindelse bl.a. fortælle, at han havde set et hospital med 140 tuberkulosepatienter, hvoraf der kun var medicin nok til 40.

Generalsekretær i den danske humanitære organisation Mission East læge Kim Hartzner berettede forleden i Jyllands-Posten om sit nylige besøg til Nordkorea.

»40 pct. af befolkningen er underernærede, 28 pct. kronisk underernærede og 4 pct. akut underernærede. Akut underernærede betyder, at der er høj risiko for, at de dør, hvis de pådrager sig en sygdom,« lød det bl.a.