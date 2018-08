FN-atomagentur er alvorligt bekymret: Nordkorea fortsætter atomprogram

Efter flere tilløb er de nationalkonservative partier begyndt at arbejde sammen. Det kan gøre dem til den største magtfaktor i Europa-Parlamentet efter valget i 2019.

For otte år siden blev Mattias Karlsson frosset ud i Riksdagen:

Da sovjettropper i 1968 invaderede Tjekkoslovakiet, var det slut med åbenhed og fri presse. Og befolkningen mistede enhver tro på kommunismen og regimet, siger et øjenvidne.

Kina lægger nu også pres på internationale selskaber for at få verden til at acceptere ét Kina-politikken som en realitet.