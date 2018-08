180 koreanske familier udvalgt til genforening i Nordkorea

Koreakrigen, der varede fra 1950 til 1953, splittede millioner af familier ad.

Langt størstedelen har ikke set hinanden siden krigens afslutning for 65 år siden. Men mandag bliver 180 udvalgte familier fra begge lande kortvarigt genforenet i den nordkoreanske bjergby Mount Kumgang.

Her får familierne 11 timer sammen, før de igen skal rejse hjem til hver deres land.

I Sydkorea, hvor familierne udvælges ved lotteri, havde flere end 57.000 mennesker registreret sig som overlevende fra krigen i håb om at blive udvalgt til et kortvarigt familiemøde.

Hun har ikke set sin søn i 68 år - nu bliver de genforenet i Nordkorea

91-årige Moon Hyun-sook er en af de udvalgte, og hun glæder sig til at skulle se sine søstre igen.

- Jeg er over 90 år nu, så jeg ved ikke, om jeg snart skal dø. Jeg er meget glad for, at jeg er blevet udvalgt denne gang. Jeg føler, jeg kan svæve, fortæller Moon Hyun-sook.

Anderledes går det til i Nordkorea, hvor de udvalgte familier ifølge The New York Times alle er "loyale mod regeringen".

De korte familiegensyn har fundet sted siden 1985. Sydkorea har gentagne gange opfordret til flere genforeningsmøder, men politiske spændinger og et ofte anstrengt forhold mellem de to lande har betydet, at møderne flere gange er blevet aflyst.

I alt har 18.800 nord- og sydkoreanere haft mulighed for kortvarigt at blive genforenet med deres familier.

Op mod 132.600 personer er fortsat registreret som separerede efter krigen. Heraf er 41,2 procent i 80'erne, mens 21,4 procent er i slutningen af 90'erne, viser tal fra Sydkoreas ministerium for genforening.

Ved sidste genforeningsmøde i 2015 var det ældste familiemedlem 101 år.

Ifølge Røde Kors måtte fire sydkoreanere denne gang melde fra i sidste øjeblik, da der opstod helbredsmæssige problemer.