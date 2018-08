Indiens eks-premierminister A.B. Vajpayee er død 93 år

Den tidligere indiske premierminister Atal Behari Vajpayee, som gav ordre til atomprøvesprængninger for at gøre sit land til en atommagt, er død, 93 år. Det oplyser et hospital i New Delhi i en officiel pressemeddelelse.

Vajpayyee var hindunationalistisk premierminister for partiet Bharatiya Janata Parti (BJP) i tre perioder. Han sad i 13 dage i 1996, 11 måneder fra 1998 til 1999 samt en fuld regeringsperiode fra 1999 til 2004.

Atal Behari Vajpayee var blandt andet kendt for en busrejse til Pakistan i en diplomatisk gestus i 2001.

Her blev den indiske delstat Gujarat blev ramt af et ødelæggende jordskælv.

Rejsen brød isen mellem de to ærkefjender, der iværksatte det såkaldte "jordskælvsdiplomati".

Atal Behari Vajpayee havde indtil da afvist at mødes med Pakistans daværende præsident Musharraf. Men han takkede ja til et tilbud fra præsidenten, der tilbød at sende nødhjælp i form af tæpper og telte.

Vajpayee var en af de mest populære politikere fra premierminister Narendra Modis Bharatiya Janata Party.

Han adskiller sig fra Modi, som kritikere kalder en person, der deler vandene trods hans løfter om udvikling for alle Indiens 1,3 milliarder indbyggere.

Vajpayee blev opfattet som en samlende og en moderat hindunationalistisk politiker. En del af hans politiske modstandere har udtrykt bekymring for ham.