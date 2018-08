Over 100 meldes dræbt under kampe i afghansk by

Omkring 100 politifolk og soldater er blevet dræbt under kampe med Taliban i byen Ghazni i Afghanistan. Omkring 20 civile er også blevet dræbt.

Det siger Afghanistans forsvarsminister, Tareq Shah Bahrami.

Han holdt mandag en pressekonference om kampene i Ghazni, som fortsætter på fjerde dag.

Han siger, at myndighederne ikke kender de præcise tabstal.

Indenrigsminister Wais Ahmad Barmak siger, at omkring 70 af de dræbte er politifolk.

Ifølge forsvarsministeren er cirka 1000 ekstra soldater sendt til Ghazni for at forhindre, at byen falder til Taliban.

Han oplyser, at 194 oprørere er blevet dræbt.

Lokale indbyggere siger, at medlemmer af Taliban hærger i gaderne, hvor der ligger lig i vejsiderne.

Regeringen insisterer på, at den stadig har kontrol over offentlige kontorer i den strategisk vigtige by.

Men FN advarer om tiltagende bekymring for den humanitære situation i byen, hvor der er ved at være mangel på mad og medicin.

Ghazni ligger omkring to timers kørsel fra hovedstaden, Kabul.

Præsident Ashraf Ghanis kontor sagde i en erklæring mandag, at forstærkninger var ved at blive sendt til området.

Oprørere fra Taliban, der havde gemt sig i byens huse, strømmede i løbet af natten til fredag ud i gaderne og angreb soldater og politi.

I flere måneder forinden havde Taliban mobiliseret oprørere i området.

Under angrebet fredag styrtede en helikopter fra den afghanske hær ned midt i byen.

Taliban har ført krig mod regeringen i 17 år. Taliban er ifølge vestlige sikkerhedseksperter ikke i stand til at vinde kontrol over større byer eller vigtige strategiske områder og bevare kontrollen over dem i længere tid.