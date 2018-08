12-årig overlevede flystyrt som den eneste

Den indiske regering kræver adgang til at lukke Whatsapp og andre netværk i en nødsituation.

Kina står til at vinde et geopolitisk magtspil i Sydøstasien. USA er uønsket.

Syrer mistænkes for at finansiere terror i hjemlandet. Men han gik ud af Vestre Fængsel efter fupnummer.

Sommerens lave myggebestand kan vise sig at resultere i en usædvanlig stor bestand næste sommer.

Den 20-årige Birthe Kjær strøg direkte ind på Dansktoppens førsteplads en søndag i december 1968. I dag er hun kendt som Dansktoppens Dronning, men mener, at betegnelsen dansktop er ved at være forældet. Både hun selv og Rasmus Seebach er vel popmusikere?

Efter måneders uro er Israel tættere end nogensinde på at vælte Hamas-bevægelsen i Gaza, siger minister.

På Lombok sover indbyggerne udendørs af frygt for nye skælv. Imens graver redningsmandskab efter overlevende.

Der er blevet fundet to skibsvrag på bunden af Det Indiske Ocean. Skibsvragene menes at stamme helt tilbage fra det 19. århundrede.

Mindst 300 mennesker døde under jordskælvet på Lombok søndag. Nu har øen hævet sig som følge af skælvet.

Turen skulle planmæssigt have taget 45 minutter at gennemføre, men efter knap 40 minutter kunne man ikke få kontakt til flyet.

Han er efterfølgende blevet indlagt på hospitalet i Oksibil. Billeder fra ulykkesstedet viser, at drengen var ved bevidsthed, da han blev fundet.

I alt syv passagerer og to piloter var om bord på flyet, da det styrtede ned nær lufthavnen i Oksibil. En 12-årig dreng overlevede som den eneste styrtet, oplyser lokale myndigheder.

Otte personer mistede livet, da et mindre fly lørdag styrtede ned i junglen i Indonesiens østligste provins, Papua.

Selv om overfladen stadig ser pæn ud, er det vigtigt for vedligeholdelsen af boligen, at facaderne får en gang maling efter en årrække.

Varmen kan være hård ved bilen, både når du kører og holder stille. Her er, hvad du skal være opmærksom på.

