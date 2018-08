Ni døde i japansk helikopterstyrt

Det er »absolut latterligt« at »gå rundt og se ud som postkasser« skrev den tidligere britiske udenrigsminister Boris Johnson om burkabærere i en artikel. Så brød helvede løs.

Amerikanske VE Corp, der ejer jeans-mærkerne Wrangler og Lee, overvejer at skille sig af denimforretningen. Finans

Italien har sat ind med hemmelige agenter, aflytninger og omfattende politiressourcer for at fælde en terrormistænkt 46-årig syrer, som forrige onsdag spadserede ud af Vestre Fængsel og blev Danmarks hovedpine.

Ifølge flere medier har en ansat ved Alaska Airlines stjålet et fly og lettet med det i Seattle i USA.

Mindst 300 mennesker døde under jordskælvet på Lombok søndag. Nu har øen hævet sig som følge af skælvet.

Årsagen til styrtet er ikke klarlagt, men vidner har fortalt til lokale medier, at helikopteren fløj meget lavt i meget tåget vejr.

Helikopteren var på en planlagt to timer lang tur, hvor den skulle overvåge en bjergsti, da man fredag aften mistede kontakten til den. Den blev kort efter fundet.

Ifølge bureauet er der tale om en Bell 412 EP-helikopter fra de lokale myndigheder, der havde syv lokale redningsarbejdere og to private om bord.

Ni personer er omkommet i Japan efter en redningshelikopter styrtede ned i den bjergrige region Gunma nordvest for hovedstaden Tokyo.

Ni personer er omkommet efter en helikopter styrtede ned nordvest for Tokyo. Årsagen til styrtet er ukendt.

Det får du opklaret i denne test, hvor vi tager pulsen på modeller i hele prisspektret: fra 3700 kroner til over 13.000 kroner. Her er tablets til strandsjov og tablets til jobbet – eller til begge dele.

Varmen kan være hård ved bilen, både når du kører og holder stille. Her er, hvad du skal være opmærksom på.

