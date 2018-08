Taliban forsøger at indtage provinshovedstad med chokangreb

Oprørere fra Taliban har fredag forsøgt at løbe byen Ghazni, der er hovedstad i den afghanske provins af samme navn, over ende.

De havde gemt sig i byens huse, og i løbet af natten strømmede de ud i gaderne og angreb soldater og politi.

Mindst 14 blev dræbt, inden det lykkedes at drive oprørerne ud af byen, blandt andet med hjælp fra amerikanske bombefly.

Angrebet i Ghazni blev indledt klokken to om natten. Der kunne høres voldsomme skudkampe, og der opstod brande i butikker og boligområder flere steder i byen.

- Vi frygter for vores liv. Taliban bevæger sig rundt overalt i og omkring byen, fortalte en butiksejer, mens angrebet endnu var i gang.

Ifølge AFP iværksatte USA angreb fra fly mod Talibans angribere.

En talsmand for de amerikanske styrker siger, at kampene døde ud fredag formiddag. Men der kunne stadig høres skudsalver senere fredag.

Ghazni ligger mindre end to timers kørsel fra hovedstaden, Kabul.

I flere måneder har Taliban mobiliseret oprørere i området.

Under angrebet fredag styrtede en helikopter fra den afghanske hær ned midt i byen. Fire soldater om bord blev såret, den ene alvorligt. Men det var uklart, om helikopteren var blevet ramt.

Et helt andet sted i Afghanistan, i den vestlige provins Herat, angreb Taliban. Her blev seks politifolk dræbt, oplyste en talsmand for den lokale guvernør.

Taliban-oprørerne er siden deres forårsoffensiv blevet dristigere i deres angreb. De har samtidig vendt ryggen til regeringens forsøg på at få fredsforhandlinger i gang mellem parterne.

Det understreger den enorme udfordring, som den afghanske hær står over for.

For Taliban har kunnet føre krig mod regeringen i i 17 år. De fleste af årene har de udenlandske styrker været den største modstander. Men de er langt færre i dag.