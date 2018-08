Fire reddet fra thailandsk grotte får statsborgerskab

Tre af de fodbolddrenge, som i juli blev reddet fra en grotte i Thailand, har sammen med deres træner onsdag fået tildelt thailandsk statsborgerskab.

Den 25-årige træner Ekapol Chanthawong og 12 drenge fra hans fodboldhold blev fanget i en grotte i det nordlige Thailand. Regn tvang dem længere ind i grotterne, så de måtte reddes ud i en opsigtsvækkende redningsaktion.

Træneren og tre af drengene blev betragtet som statsløse, selv om de er født i Thailand. Onsdag har de imidlertid fået tildelt statsborgerskab, da lokale myndigheder har tjekket fødselsattester, og om de lever op til betingelserne.

De fire modtager også thailandske identifikationskort.

- De lever alle sammen op til betingelserne, siger Somsak Kanakam, der er ledende embedsmand i distriktet Mae Sai i Chiang Rai:

- Alle børn, som er født i Thailand, skal have thailandske fødselsattester for at kvalificere sig til at blive thailandske statsborgere.

Mange statsløse i Thailand kommer fra områder, hvor landets grænser er blevet ændret. Derfor har der været usikkerhed, om deres statsborgerskab.

Ifølge FN's flygtningeagentur hører nogle også til stammer, som lever i fjerne egne med begrænset adgang til information om procedurer om statsborgerskab.

Historien om drengene fra grotten sætter fokus på den svære situation, som folk fra Cambodia, Laos og Myanmar lever under i Thailand. De går derfor glip af en række rettigheder, da de ikke er thailandske statsborger.

Der er mere end 486.000 mennesker i Thailand, som er statsløse ifølge tal fra thailandske myndigheder.