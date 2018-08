Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til jordskælvsramt område

Flere end 100 personer har mistet livet i forbindelse med et jordskælv, der søndag aften ramte den indonesiske ø Lombok.

Skælvet, der havde en beregnet størrelse på 7,0 på Richterskalaen, ramte nord for Lombok i en dybde af cirka 10 km og kunne mærkes på naboøerne Bali, Gili Trawangan, Gili Meno og Gili Air.

Siden da er tusindvis af turister blevet evakueret fra flere indoneiske ferieøer - bl.a. af frygt for efterskælv. Samtidig er mere end 20.000 mennesker er blevet hjemløse.

Efter søndagens jordskælv fulgte to efterskælv. Foto: Handout

Hos Udenrigsministeriet har man tirsdag valgt midlertidigt at fraråde såkaldte ikke-nødvendige rejser til Gili-øerne og det nordlige Lombok pga. skaderne, som jordskælvet har medført.

»Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt,« oplyses det på ministeriets hjemmeside om ændringen for rejsevejledningen.

De berørte områder er udover de tre Gili-øerne distrikterne Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan og Bayan inklusiv Mount Rinjani, samt provinserne Central-Sulawesi, Papua og Vest-Papua.

Turister evakueres fra indonesiske ferieøer efter jordskælv

Foruden de omkomne, hvoraf de fleste blev slået ihjel af murbrokker og andre genstande, der ramte dem, er omkring 200 personer kommet til skade i forbindelse med jordskælvet.

Foreløbig kender Udenrigsministeriets Borgerservice ikke til, at danskere i området skulle være blandt de dræbte eller tilskadekomne. Man har siden skælvet dog været i kontakt med en række danskere, der befandt sig i de berørte områder.

»EU har en helpdesk i lufthavnen på Lombok, hvor du som dansk borger kan henvende dig personligt, hvis du har brug for hjælp,« påpeger ministeriet på hjemmesiden.

Skælvet, der ramte tidligt søndag aften, var det andet af sin slags på blot en uge. Søndagen forinden ramte et andet skælv ligeledes Lombok med en styrke på 6,4.

Det jordskælv kostede 17 mennesker livet og ødelagde 1.000 huse helt eller delvist.