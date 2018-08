Mindst 39 mennesker er omkommet i et kraftigt jordskælv, der søndag har ramt den indonesiske ø Lombok.

Det oplyser lederen af katastrofeberedskabet i provinsen, Muhammad Rum, til nyhedsbureauet AP.

29 af dødsofrene er fundet på den nordlige del af øen, men der er også omkomne i hovedbyen Mataram og andre dele af Lombok.

De fleste af dem blev slået ihjel af murbrokker og andre genstande, der ramte dem under jordskælvet.

Snesevis af mennesker er kvæstet, og flere bygninger er ødelagt.

Blandt de døde er et barn på ét år og en 72-årig, oplyste en talsmand for redningstjenesten tidligere.

Jordskælvet, der er målt til 7,0, ramte et område nord for Lombok, oplyser Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS).

Skælvet havde sit udgangspunkt i ti kilometers dybde ifølge Indonesiens meteorologiske tjeneste. Der fulgte to efterskælv.

Det er det andet store jordskælv ved Lombok inden for en uge.

Et tsunamivarsel blev lidt over halvanden time senere tilbagekaldt af myndighederne for både Lombok og Bali.

Myndighederne sagde tidligere søndag, at der kan være større ødelæggelser i Mataram. Det var umiddelbart vanskeligt at komme til at opgøre skaderne, fordi øen er ramt af en omfattende strømafbrydelse som følge af skælvet.

- Alle løb straks ud af deres hjem, alle var i panik, fortæller en beboer i Mataram.

En anden beboer fortæller, at strømmen gik, og at patienter måtte flyttes fra byens hospital.

Et jordskælv ramte også sidste søndag Lombok. Det havde en styrke på 6,4 ifølge USGS.

Da mistede 14 mennesker mistede livet, og over 1000 huse blev helt eller delvist ødelagt af rystelserne.

Lombok ligger lige over for den populære ferieø Bali. Her har søndagens rystelser ødelagt flere huse. Blandt andet er et varehus i byen Denpasar beskadiget, og Balis lufthavn melder om loftpaneler, der er faldet ned.

Begge øers lufthavne fungerer dog normalt søndag aften, oplyser myndigheder.

Lige som Bali er Lombok kendt for sine meget fine strande og bjerge. På begge øer må hoteller og andre bygninger ikke være højere end kokospalmer, skriver AP.