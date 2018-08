Titusinder af sydkoreanere i protest mod lurere: »Dametoiletterne i dette land er befængt med skjulte kameraer!«

Trods en temperatur på 37 grader gik titusinder af sydkoreanske kvinder lørdag på gaden i hovedstaden Seoul for at protestere mod en lang række sager om lurere, som installerer kameraer på eksempelvis offentlige toiletter for at optage kvinder.

Vreden over fænomenet er vokset og er blevet til månedlige demonstrationer, som har udviklet sig til Sydkoreas største kvindeprotest nogensinde.

Arrangørerne af lørdagens demonstration vurderer, at 70.000 mennesker deltog. Det er omkring 10.000 mere end sidste måned.

- Dametoiletterne i dette land er befængt med skjulte kameraer! Slå ned på disse forbrydelser, lød et af slagordene fra demonstranterne.

Demonstranterne er utilfredse med, at skyldige ofte idømmes en bøde eller betinget fængsel selv i tilfælde med årelang overvågning og salg af videoerne.

I juni blev en 34-årig mand anholdt for i hemmelighed at filme kvinder på et toilet og sælge mange tusinde videoer for omkring 580 danske kroner stykket.

Problemet med skjulte kameraer er blevet så udbredt, at kvindelige betjente med jævne mellemrum undersøger offentlige dametoiletter med særligt udstyr, som kan afsløre, om der er et lille kamera gemt i toiletbåsene.

Selv om det er lovkrav i Sydkorea, at telefonen skal afgive en lyd, når den tager et billede, har lurere fundet veje udenom med applikationer, der slukker telefonens lyd.

Andre optager med små kameraer, der er gemt i lightere, briller, ure, bilnøgler og endda slips.

Antallet af sager om hemmelige optagelser af kvinder er steget fra 1100 i 2010 til 6500 sidste år.

Blandt de gerningsmænd, der er blevet afsløret, har været alt lige fra skole- og gymnasielærere til præster og endda en dommer ved en domstol.