Mere end 300 er døde af farligt japansk sommervejr

Berlin plejer ikke at bruge krudt på forsvaret. Det har ændret sig med Trump.

Iran truer igen med at lukke Hormuzstrædet. Det vil få katastrofale følger for verdensøkonomien.

På et gymnasium i Berlin, hvor næsten alle børn har indvandrerbaggrund, bruger de det gamle sprog til at forbedre resultaterne i andre fag.

Med en stenalderboplads i sigte, tog arkæologer mandag hul på den sidste etape af de arkæologiske udgravninger forud for byggeriet af Femern-tunnelen.

I alt er fire mennesker døde, da propelfly fredag forulykkede i Schweiz. To af ofrene boede i Danmark.

Munken er ked af sin hårde tone, men siger samtidig, at han er træt af arrogante turister.

Redningsarbejdere bliver ved med at finde døde i den værste vejrkatastrofe i landet i flere årtier.

I kampen mod potentiel ekstrem varme overvejer arrangørerne af OL i Tokyo i 2020 at skrue tiden frem.

I Japan har mange af ofrene været ældre mennesker, som ikke benytter sig af klimaanlæg. Myndigheder har gentagne gange på nationale nyhedsmedier opfordret borgere til at blive indendørs og tænde klimaanlægget.

65 kilometer nordvest for Tokyo blev den højeste temperatur nogensinde målt i Japan, da et termometer i byen Kumagaya 23. juli viste 41,1 grader celsius. Samme dag målte Tokyo 39 grader celsius.

I julis anden uge blev 10.000 personer bragt til hospitaler med symptomer på hedeslag i hele Japan. Ugen efter kom 22.000 ind til akutbehandling for hedesalg.

De mere end 70.000 nødhjælpsarbejdere, der deltog i arbejdet med at finde savnede og uddele nødhjælp, fik dog hurtigt et andet problem: Varmen.

I en af byerne kollapsede et floddige, og byen blev oversvømmet op til første etages højde.

Søndag sad over 10.000 japanere i landets vestlige del stadig i evakueringscentre uden en bolig at vende hjem til.

Juli åbnede med en historisk mængde vand over det vestlige Japan. De store mængder vand skabte oversvømmelse og jordskred, og 220 mennesker omkom. Derudover savner myndighederne stadig ni personer, som frygtes døde.

Selv for et land, der andre år har kæmpet med jordskælv, vulkanudbrud og tyfoner, har årets juli været en af de dødeligste måneder de seneste år i Japan.

Store mængder regn og en rekordvarm hede har i juli kostet over 300 mennesker livet i Japan.

Juli åbnede med en historisk mængde vand over det vestlige Japan. De store mængder vand skabte oversvømmelse og jordskred, og 220 mennesker omkom. Arkivfoto: AP

Har stueplantens grønne blade skiftet farve til gul, er det en reaktion på, at den ikke trives. Haveekspert fortæller her, hvad årsagerne kan være.

Den høje pris overskygges af den vanvittig gode byggekvalitet – for ikke at nævne den vanvittig gode lyd!

Efter en kaotisk forlængelse af opholdet er over 300 danskere nu lettet fra Rhodos. Lufthavnen brød ned.

