Eksplosion har ramt ved amerikansk ambassade i Beijing

Torsdag har en eksplosion ramt ved den amerikanske ambassade i Beijing.

Det fortæller en talsmand for den amerikanske ambassade samt kinesisk politi.

Ifølge kinesisk politi, er en formodet "fyrværkerianordning" eksploderet uden for den amerikanske ambassade. Den mistænkte bag eksplosionen er en 26-årig mand, der også er den eneste, der er skadet.

Han har fået skadet sin hånd, lyder det.

Ambassaden har sendt en udtalelse, hvor de beskriver anordningen som "en bombe". Ifølge ambassaden har politiet reageret på bomben, men der gives ikke yderligere detaljer.

Forlydender om eksplosionen kom først fra sociale medier, hvor et billede af røg ved ambassaden blev delt.

Et vidne fortæller til nyhedsbureauet Reuters, at kinesisk politi har undersøgt en bil, der var parkeret uden for ambassaden, og som afgav røg.

Et andet vidne fortæller, at der er mellem syv og otte politibiler nær ambassaden, og at veje nær bygningen er afspærret.

Ifølge det statsejede kinesiske medie Global Times har kinesisk politi også pågrebet en kvinde, der har overhældt sig selv med benzin, i hvad der menes at være et forsøg på selvafbrænding.

Det skal også være sket uden for den amerikanske ambassade i Beijing.

Det står dog ikke klart, om der en sammenkobling til eksplosionen.