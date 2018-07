Cricketstjerne ligner sejrherre ved kaotisk valg i Pakistan

Den tidligere nationale cricketstjerne Imran Khan, der står i spidsen for det pakistanske parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), har lagt sig i front, efter at de første stemmer fra onsdagens pakistanske parlamentsvalg er talt op.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Med knap 30 procent af stemmerne talt op fører PTI i 113 af 272 valgkredse. Den tidligere premierminister Nawaz Sharifs parti, Pakistans Muslimske Liga (PML-N), står til sejr i 66 valgkredse.

Allerede inden det endelige resultat har Shehbaz Sharif, der er bror til Nawaz Sharif og regeringens spidskandidat, rejst anklager om snyd.

Ifølge hans parti, PML-N, forsøger landets magtfulde militær at hjælpe oppositionens leder, Imran Khan, til magten.

- Vi forkaster dette resultat, siger Shehbaz Sharif tidligt torsdag lokal tid.

- Det er så tydeligt snyd, at alle er begyndt at græde. De har sendt Pakistan 30 år tilbage i tiden med, hvad de har gjort i dag, siger Shehbaz Sharif ifølge nyhedsbureauet AFP.

Parlamentsvalget i Pakistan er blot det andet i landets historie, og det har været et kaotisk et af slagsen.

Mens pakistanerne stemte onsdag fandt et voldsomt angreb sted ved et valgsted i den vestlige by Quetta.

Antallet af dræbte og sårede ligger onsdag aften endnu ikke helt klart, men ifølge nyhedsbureauet AP oplyser et pakistansk hospital, at mindst 25 er dræbt, og 40 personer er såret.

Det endelige valgresultat er også blevet forsinket på grund af tekniske problemer. Det oplyser Babar Yaqoob fra landets valgkommission.

- Der er ikke nogen konspirationer, eller noget pres i forhold til at forsinke resultaterne. Årsagen til forsinkelsen er, at systemet, der skal håndtere resultaterne, er brudt sammen, siger Babar Yaqoob ifølge Reuters.

Han kan ikke oplyse, hvornår det endelige resultat ventes at ligge klar.