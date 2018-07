Ledende kandidat rejser anklage om snyd ved pakistansk valg

Få breaking news via vores app Få nyheden på mail

Danske Lasse Birch blev evakueret fra sit hotel tæt på Athen, da haven pludselig stod i brand. Mindst 74 er døde i skovbrande i Grækenland. Et øjenvidne beskrev scenerne på denne måde: »Det mindede mig om vulkanudbruddet i Pompeji. Jeg råbte: ”Gud, vi må løbe for livet!”«

Omkring 60 danske brandmænd arbejder døgnet rundt på at slukke skovbrande i Sverige. Deres indsats er blevet forlænget til den 5. august.

Svenskerne har bombet en brand for at slukke den. Meget usædvanligt ved naturbrande, siger brandtekniker.

Der er flere bånd, siger advokat for Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, der optog fortrolige samtaler med Trump.

Det har ikke ramt bundlinjen, at Facebook i hele foråret var ramt af skandalen om Cambridge Analytica. Overskuddet steg med 31 pct. på et år - men aktiekursen dykker. Finans

Kirk Kapital, en formue bygget i Lego, vil så gerne smide penge efter gode virksomheder. Men de er svære at finde, for priserne er skruet op, og der står risiko malet i de fleste regneark, synes pengetankens nye kassemester, Kim Gulstad.

Yngelpleje for milliardærer:

Bilister bliver gjort til malkekøer, sagde K før valget om bidrag til en offerfond. Men justitsministeren har ingen planer om at ændre det.

Nyheden fjerner den øjeblikkelige risiko for en eskalerende handelskrig mellem USA og Europa.

En eksplosion har ifølge pakistanske medier dræbt mindst 25 personer ved et valgsted i Quetta, skriver AP.

Pakistanere har deltaget i store vælgermøder med op mod 100.000 deltagere forud for onsdagens valg.

- Det er så tydeligt snyd, at alle er begyndt at græde. De har sendt Pakistan 30 år tilbage i tiden med, hvad de har gjort i dag, siger Sharif ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge hans parti, Pakistans Muslimske Liga, forsøger landets magtfulde militær at hjælpe oppositionens leder, Imran Khan, til magten.

Shehbaz Sharif mener, at der er fusk med i spillet i forbindelse med onsdagens valg i Pakistan.

Gå en tur og accepter, at det kan være svært at sove, lyder rådene til danskere med søvnbesvær i sommervarmen.

Det ekstremt varme og tørre vejr kan få konsekvenser for varmeregningen til vinter. Se hele listen over de fjernvarmeværker, der fyrer med halm.

I pauserne fra paradisstrandene er der mulighed for at komme tæt på folk på markedet og blive klogere på øernes dramatiske historie.

