Mindst 65 døde på én uge: Nu kalder Japan hedebølge for en »naturkatastrofe«

Temperaturen har flere steder i Japan nået over 40 grader. Foto: Daiki Katagiri/Kyodo News via AP

Mandag blev en sådan eksempelvis sat i byen Kumagaya, hvor man målte den højeste temperatur nogensinde på 41,1 grader. I Tokyo-området kom man for første gang over 40 grader, og heden har haft fatale konsekvenser.

Således oplyser brand- og katastrofemyndighederne i Japan ifølge AFP, at 65 personer er døde af varmen i sidste uge. I samme periode blev 22.647 indlagt.

Begge tal er »de værste nogensinde for en sommeruge«, siden myndighederne begyndte at registrere dødsfald som følge af hedeslag i 2008, siger en talsperson for brand- og katastrofehåndteringsenheden til AFP.

Folk køler sig af i Tokyo under sprinklere. Foto: Koji Sasahara/AP

De ekstreme temperaturer har fået det japanske meteorologiske institut til at kalde hedebølgen for en naturkatastrofe.

»Vi observerer hidtil usete temperaturer i visse områder,« siger Motoaki Takekawa fra instituttet ifølge AFP.

Han kalder hedebølgen dødelig og fortsætter:

»Vi anerkender den som en naturkatastrofe.«



Blandt de døde finder man hovedsageligt ældre mennesker, men også en seksårig dreng er død efter en skoleudflugt. Regeringen overvejer nu, om man skal forlænge skolernes ferie, da varmen ser ud til at fortsætte ind i august. Samtidig har man lovet at udstyre alle skoler med aircondition inden næste sommer.