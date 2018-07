Thailandske myndigheder kritiserer medier efter redningsaktion

De thailandske myndigheder beskylder udenlandske medier for at have handlet yderst uansvarligt i forbindelse med dækningen af den to uger lange redningsaktion, hvor 12 fodbolddrenge og deres træner blev fanget i en grotte i det nordlige Thailand.

Landets vicejustitsminister, Tawatchai Thaikyo, er særligt skuffet over, at flere udenlandske pressefolk angiveligt interviewede nogle af drengene lige efter, at de var blevet udskrevet fra hospitalet, selvom myndighederne havde bedt dem om at vente.

Thailandske fodbolddrenge fortæller om mareridtet i grotten: Vi drak regnvand for at overleve

»Jeg blev ked af det over de udenlandske medier, som vi havde regnet med forstod både børns rettigheder og procedurerne for at beskytte børn og mindreårige ret godt. Men deres standarder har vist sig at være uventede lave,« skriver Tawatchai Thaikyo ifølge CNN i en Facebook-opdatering.

Da de 12 drenge fra fodboldholdet The Wild Boars blev reddet ud af grotten, opfordrede de thailandske myndigheder medierne til at give drengene ro indtil det planlagte pressemøde, som drengene og deres træner stillede op til, efter de blev udskrevet fra hospitalet. Men ifølge vicejustitsministeren var det altså ikke alle medier, der overholdt det, og derfor opfordrer han nu journalisterne til at følge den thailandske lovgivning, som kræver, at der er en psykolog til stede, når man interviewer mindreårige i traumatiske situationer.

Drengene troede, at de skulle cykle hjem fra grotten Fodbolddrengene fra grotten er nu kommet hjem efter at have fortalt om deres skæbne på en pressekonference i Chiang Rai.

Guvernøren i Chiang Rai-provinsen, hvor drengene bor til dagligt, oplyser samtidig i en pressemeddelelse, at han har nedsat en specialstyrke, der skal »diskutere midler, som kan beskytte fodboldholdets rettigheder under nationens lov for beskyttelse af børn.«

Grottedykker taler ud efter mirakuløs redning af 12 drenge: »Vi kunne lugte dem, før vi kunne se dem«

Han slår i pressemeddelelsen fast, at den nye specialstyrke bliver oprettet som konsekvens af den opførsel, medierne har udvist over for Wild Boars-drengene og understreger, at enhver overtrædelse af loven om beskyttelse af børn kan koste en bøde på ca. 11.500 kr. og op til seks måneders fængsel.