Thailandske fodbolddrenge fortæller om mareridtet i grotten: Vi drak regnvand for at overleve

De 12 thailandske drenge, der sammen med deres fodboldtræner sad fanget i en grotte i det nordlige Thailand i 17 dage, blev onsdag endelig udskrevet fra hospitalet i Chiang Rai, hvor de har ligget til observation, siden de blev reddet ud tirsdag i sidste uge.

På et pressemøde fortalte de i dag for første gang om de skæbnesvangre dage i Tham Luang grotten, hvor holdet blev fanget på grund af voldsom regn og stigende vandmasser.

Thailandske fodbolddrenge har forladt hospital

»Vi forsøgte at grave os ud, da vi tænkte, at vi ikke udelukkende kunne vente til myndighederne nåede frem til os,« sagde træneren om de første dage under jorden.

»Jeg var bange for, at jeg aldrig ville komme hjem, at jeg ville blive skældt ud af min mor,« fortalte en af drengene, og en anden tilføjede, at de overlevede ved at drikke regnvand i ni dage, som de fandt et sted i grotten.

Drengene, der spiller på fodboldholdet Wild Boars Juniors, var iklædt ens fodboldtrøjer under pressemødet, hvor de smilende sammen med medlemmer af de thailandske Navy Seals svarede på spørgsmål fra medierne og stillede op til et holdbillede.

En af drengene fortalte, at de fik tiden i grotten til at gå med at spille skak og andre spil, men at mange af dem efterhånden blev afkræftede, fordi de var både sultne og dehydrerede.

Grottedykker taler ud efter mirakuløs redning af 12 drenge: »Vi kunne lugte dem, før vi kunne se dem«

»Jeg prøvede ikke at tænke på mad, for det ville bare gøre mig endnu mere sulten. At tænke på stegte ris eller noget med chili,« sagde en af de yngste drenge med et grin.

Flere af drengene kaldte det et »mirakel,« da holdet endelig blev fundet af redningsarbejderne og blev hjulpet ud af grotten.

Over 100 dykkere, både internationale og thailandske, deltog i redningsarbejdet for at få drengene og deres træner ud. Redningsaktionen tog tre dage og en enkelt dykker mistede livet, da han prøvede at fragte iltbeholdere ind til drengene.

En hospitalsdirektør oplyser ifølge Reuters i forbindelse med onsdagens pressemøde, at drengene i gennemsnit har taget tre kilo på, siden de blev indlagt på hospitalet, og at de generelt er i god form.

Fodbolddrenge skal håndtere stort pres efter udskrivning

De thailandske myndigheder har oplyst, at drengene i aften får lov at vende hjem til deres familier.