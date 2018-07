Omkring 20 pct. af nordkoreanske børn er så underernæret, at det hæmmer deres vækst. Derudover mangler halvdelen af de børn, der bor i Nordkoreas landdistrikter, adgang til rent drikkevand.

Det skriver The Independent.

»Vi har gjort enorme fremskridt sammenlignet med tilstanden for 20 år siden, men der er stadig betydelige humanitære udfordringer,« sagde Mark Lowcock, der er ledende medarbejder for humanitære anliggender ved FN, på et pressemøde i Nordkoreas hovedstad Pyongyang onsdag.

FN er ved at indsamle, hvad der svarer til ca. 80.000.000 kr., for at kunne imødkomme de behov, der er for hygiejne, sundhed, vand og mad til omkring 6 millioner personer Nordkorea. Ifølge Mark Lowcock, er der indtil videre indsamlet 10 pct. af det samlede mål, i særdeleshed med hjælp fra regeringer fra Sverige, Schweiz og Canada.

Men antallet af nordkoreanske børn, der har fået hæmmet deres vækst som følge af manglende næring, er dog faldet de seneste syv år. I 2011 var 28 pct. af børnene påvirket af manglende næring, og selvom det antal nu er faldet til 20 pct., er man hos FN ikke i tvivl om, at der er et stykke vej endnu.

»En alt for stor del af vandet er forurenet, og det medvirker til sygdomme og truer alt for mange børns udvikling,« sagde Mark Lowcock.

Det er dog ikke kun underernæring og mangel på rent drikkevand, der presser den nordlige del af den koreanske halvø. Landet er også ramt af en mangel på medicin og medicinalt udstyr.

Mark Lowcock beskrev på pressemødet, at han under et besøg på et nordkoreansk hospital så, hvordan hospitalet havde medicin til 40 tuberkulose-patienter på trods af, at der på daværende tidspunkt var 140 patienter indlagt med lidelsen.