Kinesisk demokratiforkæmper idømt 13 år bag tremmer

Den kinesiske demokratiforkæmper og systemkritiker Qin Yongmin er blevet idømt 13 års fængsel for at modarbejde staten.

Den 64-årige dissident har allerede tilbragt 22 år af sit liv i fængsel på grund af hans modstand mod de kinesiske myndigheder.

Onsdag har en domstol i det centrale Kina fundet ham skyldig i forsøg på "at undergrave statsmagten". Han er dømt til yderligere 13 år bag tremmer.

Qin Yongmin blev første gang fængslet fra 1981 til 1989. Domstolen mente dengang, at han var "kontrarevolutionær".

Ligeledes blev han i 1999 idømt 12 års fængsel for at have forsøgt at etablere oppositionspartiet Kinas Demokratiske Parti. Han blev løsladt i 2010.

Da han senest blev arresteret i 2015, var han formand for en prodemokratisk menneskerettighedsgruppe, der på engelsk er kendt under navnet China Human Rights Watch.

Qin Yongmin har "nægtet at samarbejde med domstolen" og forholdt sig fuldstændig tavs under retssagen i maj, har hans advokat Lin Qilei tidligere oplyst til nyhedsbureauet AFP.

Hans anden advokat, Liu Zhengqing, fortæller, at Qin Yongmin er "fortvivlet" over dommen, ligesom at han er "vred på det røde regime" i Kina.

- Vi vil helt afgjort appellere dommen, siger advokaten.

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International forholder sig meget kritisk til dommen.

- Det er forfærdeligt at se sådan en hård dom over en tidligere aktivist, som bare har udøvet sin ytringsfrihed, siger Patrick Poon fra Amnesty International i Kina.

Domstolen har blandt andet brugt Qin Yongmins skriverier om demokrati som bevismateriale for, at han forsøger at undergrave statsmagten.

EU har onsdag kritiseret den "forværrede situation for civile og politiske rettigheder i Kina", som blandt andet har vist sig i form af tilbageholdelsen af et stort antal kinesiske menneskerettighedsforkæmpere.