Forfatter: Thaier har et religiøst forhold til grotter

De seneste uger har Tham Luang-grotten i det nordlige Thailand været centrum for opmærksomhed fra hele verden.

12 fodbolddrenge og deres træner har siddet indespærret i den oversvømmede grotte i mere end to uger.

En redningsaktion har været i gang i tre dage, og tirsdag var alle drenge og deres træner bragt ud af grottesystemet i live.

Thaierne har en særlig forkærlighed for landets mange grotter, forklarer Mikkel Tofte Jørgensen, forfatter af rejseguiden "Turen går til Thailand".

- Thaierne bruger grotterne som udflugtsmål, hvor de både kan tænde et lys, en røgelsespind og måske bidrage med en buddhafigur, siger Mikkel Tofte Jørgensen.

For år tilbage satte en fransk forsker sig for at kortlægge thailandske grotter med religiøs betydning.

Han nåede op på hele 130 grotter, hvoraf nogle rummer gamle buddhafigurer.

- Det hænger sammen med, at grotter op gennem historien har været afbildet på tempelvægge og i det offentlige rum som steder, hvor munke tog hen og mediterede, siger Mikkel Tofte Jørgensen.

Han forudser, at Tham Luang efter redningsaktionen vil blive et endnu mere søgt turistmål for thaierne.

- Mange thaier vil valfarte dertil, og vi vil se, at der bliver opsat små altre og artefakter for at hylde drengene.

Mikkel Tofte Jørgensen er selv medejer af rejsebureauet We Travel, der blandt andet arrangerer rejser til Thailand.

Han tvivler dog på, at grotteområdet i det nordlige Thailand på grænsen til Myanmar bliver noget stort mål for internationale turister.

- Det ligger nok for afsides til, at det vil blive noget selvstændigt mål for udenlandske turister, siger han.