Medier: Den niende dreng er blevet reddet op af grotte i Thailand

Det har intet med asyl-debatten at gøre, når Østrig forstærker sikkerheden i Tyrol forud for møde mellem EU's indenrigsministre, forsikrer Alpelandets myndigheder.

Premierminister Theresa May har mistet to af sine topministre, og det er uvist hvad der sker nu - både med hende og med brexit.

Slaget om Ardennerne er historien om den amerikanske vilje til at hjælpe andre. Det budskab er stærkere end dem, præsident Trump sender, mener en US-kaptajn i Europa.

I hele landet kæmper interessegrupper om politikernes gunst og om statens milliarder. Forslag om nye motorveje og broer til mellem 170 og 270 mia. kr. ligger klar. En trafikprofessor kalder kampen et stort spild af penge.

Den 53-årige iraner slår fast, at han ikke vidste, at han overtrådte reglerne.

Prisfesten på markedet for ejerlejligheder i København er ovre, vurderer Realkredit Danmark. Finans

Passatvinde trækker ind over Sydøstasien og sender store mængder nedbør ned over grotte med strandede drenge.

19 redningsarbejdere har indledt aktion for at redde de sidste fem personer i oversvømmet grotte i Thailand.

Passatvinde trækker ind over Sydøstasien og sender store mængder nedbør ned over grotte med strandede drenge.

Hvis ikke der er tegn på infektioner, vil familierne få lov til at komme ind til drengene

Resultaterne fra lægeundersøgelser af drengene forventes at være klar om en eller to dage.

Derudover har de endnu ikke fået lov til at møde deres forældre, men har set dem gennem et glasvindue.

Alle drengene bærer stadig solbriller indenfor, da de har tilbragt to uger i totalt mørke.

To af dem har haft mindre lungeinfektioner, ligesom én af dem havde feber, ifølge lægerne. De er alle blevet behandlet og havde overskud til at lave sjov mandag aften, lyder det.

Tirsdag er der blevet igangsat en redningsaktion for at få de sidste fire drenge og deres fodboldtræner op af grotten.

Inden da havde AP fanget et billede af en ambulance, der kørte væk fra grotten kort før klokken 11 dansk tid.

Reuters citerer en person, der har deltaget i redningsaktionen, mens CNN har talt med et medlem af redningsholdet og en kilde fra det thailandske militær.

Det skriver CNN, The Guardian og Reuters.

Den niende af de fodbolddrenge, der har været fanget i en grotte i det nordlige Thailand i to uger, er blevet reddet op af grotten.

Særlige kontrolgrupper sparede kommunekassen i Aarhus for 15,3 mio. kr. i 2017.

Patienter får ikke den hjælp, de har krav på, til at komme videre i livet efter en opslidende kræftbehandling.

Aarhus-par solgte deres gamle villa fra 1932 i Risskov og byggede et nyt lavenergihus tilpasset nutidens krav – med teenageafdeling, selv om de voksne børn for længst er flyttet hjemmefra.

Det er sommer; det er på tide at komme i form. Med et fitnessur kan du få styr på, om dine anstrengelser batter noget. Men hvilket ur er bedst?

Aarhus-par solgte deres gamle villa fra 1932 i Risskov og byggede et nyt lavenergihus tilpasset nutidens krav – med teenageafdeling, selv om de voksne børn for længst er flyttet hjemmefra.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her