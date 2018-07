Omdiskuteret flugt til Sydkorea skete måske mod nordkoreaneres vilje: »Der kan være sket en forbrydelse«

Måske var alt ikke, som det så ud til at være, da 12 nordkoreanske kvinder ankom til Sydkorea i april 2016.

De havde arbejdet i en nordkoreansk restaurant i Kina, da en af deres chefer fulgte dem over den sydkoreanske grænse.

I første omgang blev de omtalt som endnu en gruppe afhoppere fra Nordkorea. Nu bliver der imidlertid rejst nye spørgsmål om, hvorvidt de overhovedet ønskede at ende i Sydkorea.

Militærlægen, der behandlede nordkoreansk soldat: »Det er et mirakel«

Bag dem står FN's særlige efterforsker i menneskerettigheder i Nordkorea, Tomas Ojea Quintana, der har talt med nogle af kvinderne. Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

»Vi bliver nødt til at respektere deres rettigheder som ofre. Når jeg kalder dem ofre, antyder jeg samtidig, at de kan være blevet udsat for en form for bedrag,« siger Quintana.

Kidnappet af diktator og siden smuglet ud i frihed: Ukronet filmdronning er død

Han slår fast, at kvinderne kan have vidt forskellige holdninger i forhold til at være endt i Sydkorea.

Han siger dog samtidig, at »der kan være sket en forbrydelse«, og at de sydkoreanske myndigheder bør gennemføre en dybdeborende undersøgelse af sagen for at finde de eventuelle bagmænd.

Nordkoreansk afhopper blev fundet med 27 centimer lang parasit i sin mave

Nordkorea har tidligere meldt ud, at kvinderne endte i Sydkorea mod deres vilje.

Det er indtil videre ikke blevet bevist.

Tomas Ojea Quintana ønsker ikke at oplyse, hvad kvinderne har fortalt ham, eller hvor mange af dem han har talt med.