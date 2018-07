Psykolog: Fodbolddrengene er bange for at bekymre familien

En massiv indsats for at redde 12 drenge og deres fodboldtræner, som for over to uger siden blev fanget i en grotte, er i gang i Thailand.

Otte af drengene er de seneste to døgn reddet ud og hastet til hospitalet, hvor de blandt andet tjekkes for infektioner og sygdomme.

Men der kan også blive meget at kæmpe med psykisk for drengene, som formentlig bekymrer sig meget om familien i øjeblikket, mener selvstændig krisepsykolog og konsulent Rikke Høgsted.

Fodboldspillerne i grotten: En flok glade drenge, der egentlig bare ville fejre en kammerats fødselsdag

- De vil nok, som alle andre i den alder, være optaget af, at man har gjort sin familie bekymret. Man vil være ked af, at mor, far, storesøster og lillebror har været så bekymrede. Det vil formentlig fylde, fordi det er deres nære verden.

Holdets yngste spiller, Chanin Vibulrungruang, er 11 år, mens Peerapat Sompiangjai er den ældste. Han fyldte 17 år, den dag de forsvandt.

Hjælpetræneren, Ekapol Chantawong, er 25 år gammel.

Det er tidskrævende, svært og farligt at redde holdet ud, og de 13 holdmedlemmer har derfor haft mulighed for at skrive breve til deres familier, som dykkerne har bragt med ud.

Her forsøger flere af børnene netop at berolige forældrene.

Redningschef: De fem sidste i grotten er ved godt mod

Blandt andet har 16-årige Pornchai Kamluang skrevet:

- Vær ikke bekymrede, jeg er meget glad.

Det er ikke kun børnenes forældre, som under eftersøgning og redningsindsats har holdt vejret i håb om gode nyheder.

Specialister fra store dele af verden har deltaget, og medieinteressen har været stor. Fanget inde i grottens mørke ved drengene formentlig ikke, at verdens øjne hviler på dem.

Og det vil komme bag på dem, vurderer Rikke Høgsted.

- Når det hele har lagt sig, vil børnene sidde tilbage med en forvirring over, hvordan verden reagerede, og hvor mange lande der var involveret. At så mange mennesker har været involveret, at en dykker er død, og det vil man kunne føle en naturlig skyld over.

- Fodboldtræneren kan have behov for hjælp til at håndtere sin skyld, som er en naturlig følger, når han havde ansvaret for drengene.

Reddede drenge i god behold - men har tomme maver og bad derfor om populær risret

Ifølge Rikke Høgsted er det vigtigt for drengenes psykiske sundhed, at holdet kommer ud til en hverdag, som inden de forsvandt.

- Hvis de relativt hurtigt kan komme tilbage i en hverdag, hvor de bor i landsbyen, og er den dreng henne på torvet, som de altid har været, og skolegangen fortsætter, så kan det hurtigt bringe dem tilbage i psykologisk trivsel.

Hun påpeger, at personer reagerer forskelligt på farlige og stressfulde situationer.

Fire drenge samt træneren er fortsat i grotten. Næste redningsaktion ventes at begynde tirsdag dansk tid.