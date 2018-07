Dødstal på 100 efter japansk uvejr overstiger 2014-katastrofe

Ekstrem kraftig regn har i løbet af de seneste dage forvoldt over 100 menneskers død i Japan. Samtidig er 68 meldt savnet.

Det oplyser myndighederne mandag.

Den japanske premierminister, Shinzo Abe, har aflyst en planlagt rundrejse til fire lande, efter at oversvømmelser og mudderskred har ført til det rekordhøje antal ofre for et uvejr.

Abe skulle have besøgt Belgien, Frankrig, Saudi-Arabien og Egypten.

Regnvejret var taget af i styrke tidligt mandag, men enorme vandmasser skaber problemer for redningsmandskab, som endnu ikke har fuldt overblik over antallet af dødsofre eller over ødelæggelserne.

Regeringstalsmanden Yoshihide Suga oplyser, at 100 personer er bekræftet omkommet. Flest personer er savnet i Hiroshima-området, hvor der også er sket de mest omfattende skader. I byen Kurashiki i den vestlige landet er mere end 1.000 personer omringet af oversvømmelser, Det skriver Kyodo.

Nogle af ofrene for oversvømmelser har sendt desperate meldinger over de sociale medier. I landsbyer i den centrale og vestlige del af Japan har indbyggere søgt tilflugt på hustage.

Flere end 50.000 redningsarbejdere, politibetjente og militærfolk er sat ind for at afhjælpe katastrofen.

Det voldsomme uvejr har flere steder efterladt hele landsbyer begravet i vand og mudder. Nogle steder er det kun toppen af trafiklysene, der stikker op.

I 2014 mistede mindst 74 mennesker livet i jordskred forårsaget af kraftig regn i regionen Hiroshima.

Japans meteorologiske institut har udsendt særlige vejrvarslinger, der gælder for den vestlige del af Japans største ø, Honshu.

Her opfordres borgerne til at være ekstra varsomme, da der er risiko for jordskred, stigende vandstand i floderne og kraftig vind.

I Motoyama, en by på øen Shikoko, faldt der 583 millimeter regn på 24 timer mellem fredag og lørdag morgen. Til sammenligning falder der i gennemsnit 792 millimeter i Danmark i løbet af et helt år.