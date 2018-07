De første to drenge fra et thailandsk fodboldhold er reddet ud fra en grotte i den nordlige del af landet, siger en lokal embedsmandskilde ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Lægehold er placeret ved grotten, hvor redningsaktionen gik i gang natten til søndag. Drengene er ifølge lokale kilder delt op i fire grupper under redningsaktionen.

18 professionelle dykkere er sat ind for at rede drengene ud på et tidspunkt, hvor forholdene i grotten er relativt gunstige.