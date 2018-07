1,6 mio. er evakueret: 76 personer formodes døde under styrtregn

Historisk kraftig regn har ramt Japan, hvor flere end 1,6 millioner mennesker er blevet evakueret fra deres hjem i den vestlige og centrale del af landet.

Uvejret har kostet mindst 48 mennesker livet, mens yderligere 28 personer formodes omkommet. Det bringer antallet af formodede dødsofre op på 76.

Det oplyser talsmand for regeringen Yoshihide Suga ifølge nyhedsbureauet AP.

Ifølge Yoshihide Suga er mindst 92 mennesker meldt savnet i uvejret. Derudover er hundredvis kommet til skade.

Flere veje er også blevet ødelagt af regnen. Foto: Shohei Miyano/AP

Japans meteorologiske institut har udsendt særlige vejrvarslinger, der gælder for den vestlige del af Japans største ø, Honshu.

Her opfordres borgerne til at være ekstra varsomme, da der er risiko for jordskred, stigende vandstand i floderne og kraftig vind.

Ifølge det meteorologiske institut er der fare for, at det voldsomme vejr vil fortsætte. Områder, der allerede er blevet ramt af kraftig regn, kan forvente yderligere nedbør søndag.

I Motoyama, en by på øen Shikoko, faldt der eksempelvis 583 millimeter regn på 24 timer mellem fredag og lørdag morgen. Til sammenligning falder der i gennemsnit 792 millimeter i Danmark i løbet af et helt år.

Der er indsat omkring 48.000 politibetjente, brandmænd og personer fra Japans forsvar til at hjælpe ved jordskred og andre problematiske situationer i forbindelse med det ekstreme vejr. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Foruden de 1,6 millioner mennesker, der er blevet direkte beordret til at forlade deres hjem, er godt tre millioner borgere blevet opfordret til også at rejse hjemmefra.

Adskillige hjem er allerede blevet ødelagt af regnen.

I 2014 kostede et voldsomt uvejr 74 mennesker livet i Hiroshima-regionen, der er beliggende cirka 800 kilometer syvvest for hovedstaden Tokyo.