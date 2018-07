Dansk dykker i Thailand: »Det har påvirket os alle negativt, at en frivillig har mistet livet«

Stemningen er trykket, efter at en frivillig er omkommet under arbejdet med at redde de 12 drenge og deres fodboldtræner i en grotte i det nordlige Thailand.

Det fortæller den danske dykkerinstruktør Ivan Karadzic, der selv er blandt de hundredvis af frivillige, der bistår de thailandske myndigheder med redningsopgaven.

Indespærrede fodbolddrenge samler et splittet Thailand

- Det har påvirket os alle negativt, at en frivillig har mistet livet, siger han.

Det var en tidligere dykker fra flådekorpset, som forsøgte at levere iltbeholdere til drengene i grotten, da han selv løb tør for ilt under vandet.

Drengene blev lokaliseret mandag, efter at de havde været spærret inde i grotten siden 23. juni.

Dykker er omkommet i forsøg på at hjælpe thailandske drenge i grotte

Ivan Karadzic har selv været i dykkerdragten for at bringe forsyninger ind i grottesystemet.

- I samarbejde med mit team har jeg dykket ind med luftflasker til et sted cirka halvvejs i forhold til, hvor drengene sidder.

- Det handler om at placere luftflaskerne, så de dykkere, der skal hele vejen ind, har luft nok, siger Ivan Karadzic.

Drengene befinder sig i en hule cirka fire kilometer inde i grotten.

Det tager dykkere flere timer at nå frem til hulen, og opgaven er ifølge danskeren at sørge for, at der er ekstra luftforsyninger undervejs på strækningen.

Hans egen oplevelse af grotten er, at den flere steder er ekstrem smal.

- Størstedelen af hulesystemet er stort nok, men der er et par passager, som er meget smalle, siger han.

Målet er at lære drengene at dykke og guide dem ud fra grotten.

Men det er ifølge danskeren en kompliceret opgave.

- De skal for eksempel lære at trække vejret gennem en regulator, og at de skal være afslappede, når de gør det.

- Det er alt sammen noget, man normalt lærer over tre-fire dage på et feriested.

- Selvfølgelig kan man lære de basale teknikker forholdsvist hurtigt, men den lange strækning, de skal dykke, gør det bare meget kompliceret, siger Ivan Karadzic.

De thailandske myndigheder siger, at det ikke længere er en mulighed, at drengene kan forblive i grotten i flere måneder, indtil monsunregnen er forbi.

- Tingene har ændret sig, og tiden er begrænset, har Apakorn Yookongkaew, marinedykkernes øverstbefalende, udtalt til AFP.

Overblik over grottesystemet, hvor fodbolddrengene og deres træner er indespærret: