Regn truer redningsaktion i thailandsk grotte med drenge

Redningshold i Thailand knokler i døgndrift med at pumpe vand op fra en oversvømmet grotte, hvor 12 fodbolddrenge og deres træner er fanget.

Men det er en svær kamp mod tiden.

Aktuel udsigt til regn i weekenden er i øjeblikket den største bekymring for redningsholdet. Drengene har siddet i grotten i næsten to uger.

- Vores største bekymring er vejret. Hvis det begynder at regne igen, vil vi blive sat tilbage med arbejdet igen, siger Narongsak Osottanakorn, som leder redningsaktionen, på et pressemøde.

Frømænd måtte i sidste uge afbryde deres redningsaktion i nogle dage, da regnen piskede ned over området.

- Vi afventer en vejrmelding fra meteorologerne og en fysisk vurdering af drengenes helbred fra frømandskorpset. Det vil vi tage udgangspunkt i, siger Osottanakorn.

En vejrudsigt fra Thailands meteorologiske institut torsdag lød, at der kan falde meget regn senere på dagen. Der er risiko for, at det vil regne de næste fem dage.

- Hvis vi vurderer, at der er 90 procent chance for sikkerhed (for at de kan gå ud sammen med dykkere, red.) og 10 procent risiko, så kan det godt være, at vi forsøger, siger Osottanakorn.

Det er regntid i Thailand i øjeblikket. Voldsom regn oversvømmede grotten, da drengene var på opdagelse 23. juni. De er mellem 11 og 16 år, og deres træner er 25 år.

Frømænd opholder sig hos drengene, og man har arbejdet med at etablere internet til hulen, hvor de sidder.

Dykkerne kan bringe mad og medicin til dem. Turen ind tager seks timer, og turen tilbage tager fem timer.

Man har forsøgt at lære drengene at dykke. Men i øjeblikket er vurderingen, at forholdene er for vanskelige til, at de kan forsøge at dykke.

Det skyldes blandt andet, at man skal passere smalle sprækker, hvor iltflaskerne skal af, og vandet er ekstremt grumset.

Thailandske myndigheder har sagt, at det kan ende med, at man må lade drengene blive i grotten til efter regntiden. Det kan betyde, at de skal være i grotten i flere måneder.