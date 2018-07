Mindst 12 omkommet i færgeforlis i Indonesien

Mindst 12 mennesker, heriblandt to børn, er omkommet, efter at en færge tirsdag er stødt på grund ud for Indonesiens kyst.

Det oplyser redningstjenesten i landet.

Redningsmandskab arbejder stadig på højtryk for at redde over 125 andre passagerer, der menes at have været om bord på færgen.

Ifølge det selskab, der ejer færgen, var der 139 mennesker om bord, rapporterer den indonesiske tv-station Kompas TV. De havde redningsveste på, tilføjer transportministeriet.

- 12 mennesker er døde, og vi redder stadig ofre, siger Syamsibar, der er leder af redningstjenesten på det sydlige Sulawesi. Som mange andre indonesere bruger han kun ét navn.

Det er ikke umiddelbart klart, om der også var udenlandske turister om bord på den forulykkede færge.

180 meldes savnet efter kæntringsulykke i Indonesien

Færgen stødte på grund omkring 300 meter fra kysten ud for øen Sulawesi, oplyser transportmyndigheder i Indonesien.

Billeder viser bølger skylle lastbiler og andre køretøjer ned ad dækket og videre mod havbunden.

Redningstjenesten afsøger stadig området med hjælp fra fiskefartøjer. Dårligt vejr i området forhindrer imidlertid, at større både kan komme tæt på ulykkesstedet.

Den 48 meter lange færge var på vej fra Sulawesi til den nærliggende ø Selayar. Men undervejs sejlede færgen ind i stormvejr og høje bølger.

Dødsulykken kommer, samme dag som myndighederne har afblæst eftersøgningen efter overlevende fra en anden færgeulykke på en ø i Sumatra.

Ulykken skete for to uger siden. 160 mennesker er fortsat savnet.

Færgeulykker forekommer med jævne mellemrum i Indonesien, hvor mange indbyggere er afhængige af denne transportform for at komme rundt mellem landets cirka 17.000 øer.