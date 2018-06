12 børn forsvundet på sjette døgn i Thailand: Redningsfolk undersøger ny mulig indgang til grotte

Det er for tidligt at sige, om det er en reel indgang, eller om sporet ender dødt.

Men fredag er der opstået nyt håb for, at man kan redde de 12 drenge og deres 25-årige fodboldtræner, som har været savnet siden lørdag, rapporterer AFP og CNN.

Man har fundet en skjult åbning på Pha Mee-bjerget nord for Tham Luang Nang Non-grottesystemet, hvor børnene, der er mellem 11 og 16 år, menes at være spærret inde. Der er tidligere fundet flere sprækker og mulige indgange på bjerget, som kan være forbundet med hulerne nedenfor, men denne åbning er den hidtil mest lovende, siger redningsfolk på stedet ifølge CNN.

Soldater bærer en pumpe, der skal bruges til at dræne vandet fra grotten. Foto: AP/Sakchai Lalit

Thailændere leder efter savnede fodbolddrenge på sjette døgn

Flere munke og pårørende er mødt op på stedet for at yde åndelig støtte i eftersøgningen. Foto: AFP/Lillian Suwanrumpha

Mens nogle undersøger om den potentielle indgang, som er ca. 1,5 meter i diameter og mindst 22 meter dyb, forsøger andre at dræne grotten for vand.

Den begyndende monsunsæsons kraftige nedbør har besværliggjort redningsaktionen, som involverer omkring 600 redningsarbejdere - heriblandt grottespecialister fra USA og Storbritannien - i kapløb mod tiden. Det mudderbrune pløre vedbliver at oversvømme grottens nordlige udmunding, hvor man fandt cykler, man tror tilhører drengene, lørdag.

Der bliver også sendt pakker med overlevelsespakker med mad, drikke og lommelygter ned i et hul, man har boret i håb om at nå de savnede - uden at vide, hvor i grotten, de befinder sig.

Vandet stiger i grotte med forsvundne fodbolddrenge

Foran grotten har familiemedlemmer og adskillige andre støtter - heriblandt munke - samlet sig. Thailands premierminister Prayuth Chan-ocha besøgte også stedet fredag, hvor han opmuntrede de pårørende til at bevare håbet for, at drengene vil blive fundet.

Oversvømmelser ved grottens indgang har gjort eftersøgningen efter fodboldholdet særdeles besværlig. Foto: AP/Sakchai Lai

Sudsakorn Suthkam, som er far til en af de savnede drenge, siger til CNN, at han er sikker på, myndighederne får held med at finde børnene.

»Jeg føler, at situationen bliver bedre og bedre. Jeg er sikker på, at min søn kommer tilbage. Her er så meget hjælp,« siger han.