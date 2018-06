Lufthavn genåbner på Bali efter problemer med vulkansky

International

Han blev dømt for at ville sprænge Lenin i luften: Nu kan han blive martyr under Putins VM Den ukrainske filminstruktør Oleg Sentsovs sultestrejke har sat fokus på et stort antal politiske fanger, som Putin trods protester afviser at benåde.

Analyse: Mens politikere gik i gang med at sælge kompromis, druknede 100 mennesker i Middelhavet Ingen forpligtede sig til at hjælpe Italien med at oprette lejre eller til at omfordele migranter. Det kan gøre det svært for regeringschefer at sælge natte-kompromis til deres befolkninger.

Pres fra 1,4 mio. mennesker virkede: Dødsdom over voldtaget teenagepige ændret til fængsel Dødsdom over en teenagepige, der dræbte sin mand, fordi han havde voldtaget hende, skabte et massivt internationalt pres på Sudan, der blandt andet fik landets justitsminister til at skifte mailadresse.