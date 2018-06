Thailændere leder efter savnede fodbolddrenge på sjette døgn

Thailandske myndigheder søger alternative metoder til at redde 12 fodbolddrenge, der menes at være fanget i en grotte i den nordlige del af landet på sjette døgn.

Det oplyser guvernør i provinsen Chiang Rai Narongsak Osotthanakorn fredag.

- Vi overvejer at gøre vores plan B til vores plan A. Vandstanden er faldet, men den er stadig for høj, til at vi kan komme ind, siger han.

Fodboldhold frygtes fanget i grotte i Thailand

Guvernøren fortæller videre, at plan A er at bore et hul i grotten og dræne den for vand. Plan B er at finde en ny indgang til grotten og sende redningsfolk ind gennem den.

Fodbolddrengene, der er i alderen fra 11 til 16 år, har sammen med deres 26-årige træner været forsvundet siden lørdag i sidste uge, hvor de havde besluttet sig for at besøge grotten efter træning.

Siden har kraftig regn oversvømmet grotten og besværliggjort redningsindsatsen.

Flere end 1000 personer deltager i arbejdet med at lede efter de savnede.

Vandet stiger i grotte med forsvundne fodbolddrenge

En stor del af redningsarbejdet går ud på at pumpe vand væk fra grotten, ligesom at der har været sendt dykkere ind for at søge efter drengene.

Redningsfolkene har også søgt efter andre alternative veje ind i grotten ved hjælp af helikoptere og særlige eftersøgningshold. Også soldater og droner hjælper til med eftersøgningen.

Embedsmænd mener, at drengene stadig kan være i live, da der er fundet spor efter deres håndaftryk og fodspor inde i grotten.

Grotten ligger i Khun Nam Nang Non Forest Park cirka 1000 kilometer nord for Bangkok nær grænsen til Myanmar.