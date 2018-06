Bali har lukket international lufthavn efter vulkanudbrud

Den internationale lufthavn Ngurah Rai på den indonesiske ferieø Bali er natten til fredag dansk tid blevet lukket ned, efter at en vulkan er gået i udbrud.

Lukningen påvirker flere end 8000 passagerer, og indtil nu er mindst 48 flyafgange blevet aflyst.

Vulkanen Mount Agung gik i udbrud torsdag og har siden da sendt tyk røg og aske mere end to kilometer op i luften, oplyser myndighederne. Ifølge en pilot er der set aske fra vulkanen i syv kilometers højde.

Den vulkanske aske kan være farlig for flyene, hvis den kommer i kontakt med flyenes motorer. Derudover gør asken landingsbanerne glatte, så flyene risikerer at forulykke ved start og landing.

Lufthavnen i Denpasar forventes tidligst at blive genåbnet klokken syv fredag aften lokal tid, oplyser Yanus Suprayogi, der er talsmand for Ngurah Rai:

- Det meteorologiske institut forventer, at asken når lufthavnen fredag morgen, siger han.

I november sidste år måtte tusindvis af landsbyboere, der bor ved foden af vulkanen, flygte, da Mount Agung gik i udbrud og begyndte at spy vulkansk aske. Derudover blev 100.000 mennesker evakueret.

Dengang blev lufthavnen ligeledes lukket ned i flere døgn. Det påvirkede omkring 120.000 turister på øen. I alt besøgte fem millioner turister Bali i 2017.

Agung, der er det højeste punkt på øen, befinder sig på Balis østlige side og har en højde på lidt over 3000 meter.

Vulkanen er et helligt sted for mange af Balis hinduer. Sidste gang, Mount Agung gik i udbrud, var i 1963. Her blev omkring 1600 mennesker dræbt.

Nogle beboere tror på, at et udbrud fra Mount Agung er en åndelig begivenhed, og de ønsker at lægge deres skæbne i Guds hænder.

Det fortalte Sutopo Purwo Nugroho, der er talsmand for Indonesiens katastrofeagentur, da vulkanen sidst gik i udbrud.