Lille fly styrtede ned i Mumbais gader og dræbte en cyklist

Et mindre fly er torsdag styrtet ned i et bykvarter i den indiske millionby Mumbai under en testflyvning.

Fem personer er omkommet, bekræfter en talsmand for politiet.

To piloter, to flyingeniører og en person på landjorden er døde. Der var fire personer om bord på flyet, der havde plads til 12.

Det lille fly styrtede ind i et byggeri.

- Der var en voldsom eksplosion, og der gik ild i et træ. Flammerne spredtes til gaderne, siger en mand, som kanalen NDTV News taler med på stedet.

Han fortæller, at flere vidner i området først antog, at der var udbrudt brand i en elinstallation. Men da de undersøgte stedet, fandt de "et forkullet lig af en mand, som tilsyneladende kørte på cykel, da flyet styrtede".

Flyet er styrtet ned i kvarteret Ghatkopar, der ligger øst for Mumbais centrum.

Billeder fra indiske medier viser en brand i en gade. Flyet er tilsyneladende styrtet ned foran et højt hus på noget, der ligner en byggeplads.

Flyets hvide hale er det eneste, man umiddelbart kan se af flyet.

Indiens civile luftfartsmyndigheder bekræfter i en udtalelse, at flyet var på en testflyvning. Derfor var der kun professionelle flyfolk om bord.

Vejret har ifølge indiske myndigheder tilsyneladende ikke spillet en rolle i hændelsen.

I de første mediemeldinger fra Indien fremgik det, at flyet var ejet af delstatsregeringen i Uttar Pradesh. Men det var det ikke længere. Det lille fly var blevet købt og privatejet.