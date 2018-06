Overvågningsgruppe: Nordkorea genopretter atomkraftværk trods løfte om det modsatte

Det vakte opsigt, da den amerikanske præsident Donald Trump og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, gav hinanden hånd på, at de vil arbejde sammen for at sikre, at Nordkorea opgiver sit atomprogram.

Men nu tyder meget på, at det løfte allerede er godt på vej til at blive brudt.

Overvågningsgruppen 38 North hævder at være i besiddelse af satellitbilleder fra den 21. juni, som viser, at der foretages kraftige forbedringer af infrastrukturen ved atomkraftværket Yongbyon.

Det skriver The Guardian.

Ifølge overvågningsgruppe er kølesystemet til en af reaktorerne til plutoniumproduktionen bl.a. blevet ændret, ligesom der også er bygget mindst to ikke-industrielle bygninger, angiveligt til brug ved embedsbesøg.

»Forbedringen af infrastrukturen fortsætter ved Yongbyun, og det understreger, hvorfor det er nødvendigt med en konkret aftale - og ikke bare luftkasteller,« skrev administrerende direktør for overvågningsgruppen, Jenny Town, på Twitter.

Commercial satellite imagery from June 21 indicates that improvements to the infrastructure at North Korea’s Yongbyon Nuclear Scientific Research Center are continuing at a rapid pace. https://t.co/by1wVsojAZ— 38 North (@38NorthNK) 26. juni 2018

Selvom den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, lovede at iværksætte en total afvikling af landets atomprogram, da han mødtes med den amerikanske præsident, stod det aldrig klart, hvordan og hvornår det givetvis skulle ske.

Derfor kommer det heller ikke bag på en række eksperter, at Nordkorea fortsætter med at udvikle landets atomprogram, så længe der ikke er blevet udstukket nogle konkrete retningslinjer på området.

Pompeo: USA ophæver først sanktioner efter atomnedrustning

Og trods optøede relationer udgør det isolerede regime stadig en ekstraordinær trussel mod USA, fastslog den amerikanske præsident Donald Trump, da han tidligere på måneden underskrev et dekret, der forlænger en række økonomiske sanktioner mod Nordkorea.