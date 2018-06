Diskussion med internettrold kostede japansk blogger livet

En af Japans mest fremtrædende internetbloggere Kenichiro Okamoto, bedre kendt under navnet Hagex, er blevet stukket ihjel efter at have holdt et foredrag om, hvordan man gebærder sig og løser personlige konflikter på internettet.

The Guardian skriver, at den japanske blogger kort forinden sit foredrag netop havde været i diskussion på internettet med den mand - en såkaldt internettrold - der senere overfaldt ham med kniv og kostede ham livet.

Gerningsmanden var selv blandt publikum til foredraget, der blev afholdt i byen Fukuoka, og fulgte efter Kenichiro Okamoto ud på herretoilettet, hvor han dolkede ham op til flere gange, inden han stak af på sin cykel.

Internetbloggeren døde senere af sine kvæstelser på hospitalet.

Clinton-bog angrebet af internettrolde

Ifølge The Guardian var den 42-årige gerningsmand meget utilfreds med indholdet af Kenichiro Okamotos blog og havde derfor sendt en række hadefulde beskeder og bl.a. truet ham på livet.

Selv da gerningsmandens internetkonto var blevet spærret på grund af misbrug, havde han blot åbnet en ny for at kunne drive spot med Kenichiro Okamoto.

Under afhøringen med politiet, sagde gerningsmanden, at han længe havde været irriteret over internetbloggeren og til sidst fandt ingen anden mulighed end at tage konfrontationen ansigt til ansigt.

Informationskrigen er begyndt: Et angreb? Har der overhovedet været et angreb? Angrebet på Syrien er omgivet massiv kamp om sandheden.

Foruden det at være internetblogger blev Kenichrio Okamoto af mange betragtet som førende ekspert på området for cyberkriminalitet samt det såkaldte "dark web" og havde derfor mange optrædener på tv.

The Guardian skriver, at journalister og andre offentligt kendte personer i Japan oplever en meget hård tone og i stigende grad udsættes for chikane på internettet, men at myndighederne samtidigt er begyndt at føre en målrettet indsats for at bekæmpe det.