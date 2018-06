Vandet stiger i grotte med forsvundne fodbolddrenge

Et thailandsk fodboldhold med drenge i alderen fra 11 til 16 år, som har været spærret inde i en grotte efter et uvejr med oversvømmelser, er endnu ikke blevet fundet.

De 12 drenge og deres 25-årige træner har været forsvundet siden lørdag, hvor hovedindgangen til Tham Luang-grotten i det nordlige Thailand blev blokeret efter voldsom regn i området.

Omkring 1.000 personer deltager i arbejdet med at finde de savnede, siger myndighederne. Thailands forsvar skriver på Facebook, at vandstanden steg 15 centimeter natten til onsdag, og at et tredje rum i grotten nu er oversvømmet.

En stor del af redningsarbejdet går ud på at pumpe vand væk fra grotten, men der har også været sendt dykkere ind for at søge efter drengene.

- Vi forsøger at pumpe vandet væk, men vandniveauet stiger, siger guvernør Narongsak Osottanakorn.

- Vandet inde i grotten er meget mudret, og der er ikke meget ilt, tilføjer Narongsak.

Redningsholdene har også søgt efter alternative veje ind i grotten ved hjælp af helikoptere og særlige eftersøgningshold.

Myndighederne meddelte sent tirsdag, at de har fundet en ny vej ind i grotten, og at de vil forsøge at sende dykkere og udstyr ind der.

Guvernøren siger, at tre udenlandske grotte-eksperter ankommer til området sent onsdag for at hjælpe med eftersøgningen, som nu har været i gang fem dage.

Thailands elitefrømandskorps, flådens SEA-enhed, oplyser på Facebook, at det tredje kammer, som er blevet fyldt med vand, menes at være flere kilometer langt.

Munke i orange kåber forsøger at holde modet oppe hos pårørende, som følger redningsarbejdet på nært hold.

- Jeg håber, at han med hjælp fra alle disse redningshold vil blive reddet ud. Jeg er sikker på det i mit hjerte siger Pean Kamlue, som er mor til en 16-årig dreng i grotten.