Sydkorea: Nordkorea har åbnet op for at flytte artilleri, der sigter mod Seoul

De to lande på den koreanske halvø diskuterer i disse dage, om et langtrækkende artillerisystem i Nordkorea skal flyttes, så det peger væk fra Sydkoreas hovedstad Seoul.

Det skriver The Independent.

Sydkoreas premierminister, Lee Nak-yon, sagde i en tale, der skulle markere, at det er 68 år siden, at krigen i Korea startede, at en flytning af Nordkoreas enorme artillerisystem er under diskussion. Det er en del af flere "good-will"-tiltag, som de to lande har taget i de seneste måneder.

USA har udskudt militærøvelser med Sydkorea på ubestemt tid

I 2016 beskrev en sydkoreansk avis, at Nordkoreas langtrækkende artillerisystem var en af de største trusler mod landet sammen med Nordkoreas atom- og missilprogrammer.

Tiltagende er en del af sydkoreanske og amerikanske forsøg på at få Nordkorea til at nedruste sit atomprogram og komme til en fælles diplomatisk løsning.

Sydkoreanske medier skriver, at Nordkorea højst sandsynligt har krævet, at Sydkorea og USA trækker de artillerisystemer, de har ved grænsen mellem Sydkorea og Nordkorea.

Analyse: Trump har fuld tillid til Kim Jong-un, men kun håbet at holde sig til Trump har fuld tillid til, at Kim Jong-un mener det alvorligt, når han lover at lægge fortiden bag sig. Men han har kun håbet at holde sig til.

Udmeldingen kommer kort efter, at Sydkorea valgte at suspendere to mindre militærøvelser i samarbejde med USA. Øvelserne, hvor marinesoldater fra de to allierede lande skulle deltage, skulle have fundet sted fra juli til september.

Den årlige militærøvelse, der hedder Ulchi-Freedom Guardian, er en øvelse, hvor ca. 50.000 sydkoreanske og 17.500 amerikanske tropper indgår. Det primære fokus er at beskytte Sydkorea i tilfælde af et nordkoreansk angreb.

Sydkorea har meldt ud, at landet er villig til at efterkomme flere af Nordkoreas krav, så længe landet stadig er "engageret i produktive forhandlinger".

Tidligere på måneden mødtes den amerikanske præsident, Donald Trump, og Nordkoreas leder Kim Jong-un i Singapore, hvor de to parter blev underskrev et dokument, der skulle føre til en afrustning af atomvåben på den koreanske halvø. De to skrev i samme omgang under på, at de vil samarbejde for at få en stabil fredsordning i det samlede Korea.