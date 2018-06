Se billederne: Bjørne, strudse og en enkelt tiger blev fundet i tidligere viceministers hjem

Først blev det kaldt for et komplot, men siden trak kritikerne i land.

Tidligere på ugen blev den tidligere viceforsvarsminister i Armenien Manvel Grigoryans hjem ransaget, efter han i weekenden var blevet anholdt for underslæb og ulovlig våbenbesiddelse.

Her fandt Armeniens nationale sikkerhedstjeneste (NSS) en lang række ting, som styrkede anklagerne mod den tidligere minister og general, skriver det lokale medie Asbarez.

De mange fund tyder på, at Manvel Grigoryan ikke er en mand, der vil risikere at mangle noget. Og hvorfor have én klassisk bil holdende i garagen, når man kan have et par håndfulde i stedet?

Foruden adskillige biler, cykler og motorcykler blev der også fundet en håndfuld snescootere. Også ammunition havde han nok af. Faktisk fandt man så meget, at han kunne forsyne en mindre hær.

Der blev bl.a. fundet 79 rifler, 39 pistoler og over 32.000 stykker ammunition. Også mad til en mindre hær var der styr på.

På et større lager blev der således fundet kasser, der indholdt store mængder tørkonserves og dåsemad, med "til soldater" påtrykt.

Ifølge NSS blev noget af al maden brugt til at bespise den private zoologiske have, som Manvel Grigoryan havde anlagt sig i sin baggård.

I bure boede bl.a. en tiger, fem brune bjørne og otte geder. Derudover var der flere påfugle, strudser og en hjort.

Se billeder af nogle af de dyr, der blev fundet under ransagningen. Det er organisationen FPWC, der har taget billederne, og som i øvrigt var med til at håndtere de mange dyr efterfølgende.

Efter NSS offentliggjorde en video af, hvad man bl.a. fandt på den tidligere viceforsvarsministers grund, var det republikanske parti, der havde kaldt sikkerhedstjenestens fokus på generalen for politisk motiveret, ikke sen til at trække udtalelserne tilbage.

»Vi er chokerede og forargede over, at nogen kunne finde på sådan nogle ting, især en general, som selv aktivt har deltaget i krig,« lyder det bl.a. i en pressemeddelelse fra partiet ifølge TV 2.

Nedenfor kan du se videon, der opsummerer nogle af de mange fund, man gjorde sig under ransagningen.