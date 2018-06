Mindst 200 såret og tre dræbt under jordskælv i Japan

Mindst 200 personer er såret og tre døde efter et kraftigt jordskælv ramte storbyen Osaka i Japan mandag morgen lokal tid.

Det oplyser det japanske public service-medie NHK.

Jordskælvet havde en beregnet størrelse på 6,1.

Varerne væltede ned fra hylderne i supermarkederne under jordskælvet. Foto: Ikuo Tatsumi/AP

Klokken seks mandag morgen dansk tid bekræftede japanske katastrofemyndigheder, at mindst 91 personer er såret og tre døde. Det skete cirka tre timer, efter at jordskælvet havde fundet sted.

Ifølge myndighederne er to af ofrene en 84-årig mand og en niårig pige.

Pigen var på vej i skole, da en mur styrtede sammen og faldt ned over hende. Den ældre mand omkom i sit hjem, da en bogreol faldt ned over ham, skriver nyhedsbureauet AP.

Identiteten på det tredje offer er endnu ukendt.

Landets premierminister Shinzo Abe siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at indbyggernes sikkerhed har førsteprioritet, og at regeringen er ved at følge op på skaderne.

Jordskælvet fandt sted omkring klokken otte, da mange japanere var på vej på arbejde. Oprindeligt blev skælvet målt til en beregnet størrelse på 5,9. Det er senere blevet ændret til 6,1.

Ved en beregnet størrelse på seks kan rystelserne mærkes, og bygninger kan tage betydeligt skade.

Mere end 170.000 mennesker er fortsat uden strøm, oplyser regionens største elselskab. Derudover er den offentlige transport i byen sat ud af drift.

Tv-billeder fra Japans andenstørste by viser nedfaldne murbrokker i gaderne, ødelagt inventar i butikker, huse i brand og ødelagte vandledninger.

19-årige Kate Kilpatrick fra USA er i Japan for første gang. Hun overnattede på et hotel i byen, da jordskælvet vækkede hende:

- Vi sov, men jordskælvet vækkede os med det samme. Det var så skræmmende, fordi det er første gang, jeg oplever et jordskælv (...) Hele området rystede helt voldsomt, siger hun.