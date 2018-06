18 eid-gæster dræbt efter Taliban-varsel om våbenhvilestop

Mindst 18 mennesker, der var samlet for at fejre den muslimske højtid eid, er dræbt i et selvmordsangreb i det østlige Afghanistan søndag. Senere på dagen gennemførte Taliban nye angreb, efter at en tredages våbenhvile var slut.

Det var afghanske sikkerhedsstyrker, som var mål for angrebene i provinserne Helmand og Kandahar. Det rapporterer lokale medier.

Indtil mørket faldt på søndag, havde den første landsdækkende våbenhvile i over 15 år i det krigshærgede land stort set holdt.

Ingen har endnu taget skylden for søndagens selvmordsangreb, hvor andre 49 mennesker blev såret.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er det sandsynligvis Islamisk Stat, der står bag. Den militante gruppe tog skylden for et andet selvmordsangreb i Jalalabad lørdag, hvor mindst 36 mennesker blev dræbt og 65 andre såret.

Islamisk Stat er ikke omfattet af weekendens våbenhvile.

Præsident Ashraf Ghani sagde lørdag, at regeringen ønsker at forlænge våbenhvilen, men det blev søndag afvist af Taliban.

- Våbenhvilen slutter i aften, og vores operationer vil begynde, inshallah (om Gud vil, red.). Vi har ingen intentioner om at forlænge våbenhvilen, sagde en talsmand for Taliban, Zabiullah Mujahid, tidligere søndag.

De seneste dage har der ellers været tændt et lille håb om forsoning mellem Taliban og den afghanske regering.

Siden fredag har de to parter holdt våbenhvile i anledning af eid, der markerer afslutningen på den muslimske fastemåned, ramadanen.

Aftalen om våbenhvile har mødt international anerkendelse, og der har været internationale opfordringer til, at parterne påbegynder yderligere fredsforhandlinger.

I løbet af weekenden har flere afghanske byer været fyldt af feststemte mennesker, der er strømmet ud i gaderne for at fejre den muslimske højtid.

Flere soldater fra Taliban har også gået frit rundt i de afghanske byer, hvilket har vakt stor opsigt hos indbyggerne.