Pakistan: Eftersøgt Taliban-leder dræbt i droneangreb

Et amerikansk droneangreb i det nordlige Afghanistan har dræbt Taliban-lederen Mullah Fazlullah, som angiveligt har styret terrorgruppen i Pakistan siden 2013.

Det bekræfter Mohammad Radmanish, der er talsperson for det pakistanske forsvarsministerium, over for CNN.

Angrebet skulle have fundet sted onsdag. Udover Taliban-lederen skulle også fire andre ledende Taliban-medlemmer være blevet dræbt.

Taliban bekræfter overraskende våbenhvile under højtid

Amerikanske styrker har i den seneste tid jagtet den 44-årige Taliban-leder, som den 7. marts i år blev tilføjet til USA's liste over mest eftersøgte personer.

I den forbindelse valgte man fra amerikansk side at udlove en dusør på op til 5 mio. dollar, svarende til knap 32 mio. kr., for informationer, der kunne lede USA på sporet af lederen.

Fazlullah blev af Talibans øverste råd i Pakistan udpeget som ny leder af den islamistiske oprørsgruppe, efter den tidligere leder Hakimullah Mehsud blev dræbt under et amerikansk droneangreb.

Inden da kontrollerede Fazlullah Swat-dalen i det vestlige Pakistan, der grænser op til Afghanistan fra 2007-2009.

Her blev han berygtet for at bruge halshugninger og offentlige pisk i sit ihærdige forsøg på at gennemtrumfe islamisering.

Berygtet kommandant er ny Taliban-leder

Det var angiveligt også Fazlullah, der tilbage i 2012 forsøgte at myrde teenagepigen Malala Yousafzai, efter hun offentligt havde kæmpet for pigers ret til uddannelse.

Hun overlevede dog drabsforsøget og blev senere hædret for sit aktivistiske arbejde med Nobels Fredspris.

Fazlullah har tidligere været meldt dræbt, hvor det viste sig ikke at være tilfældet. De amerikanske myndigheder har endnu ikke bekræftet de pakistanske myndigheders udmelding.

En talsmand fra de amerikanske styrker i Afghanistan siger blot, at »en højtstående leder af en officielt udpeget terrororganisation« var mål for et droneangreb i Kunar onsdag.